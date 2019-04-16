وزير فرنسي: التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب حريق كاتدرائية نوتردام

باريس (رويترز)

قال لوران نونيز وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية اليوم الثلاثاء إن سبب الحريق الذي التهم كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر المعالم بوسط العاصمة الفرنسية باريس الليلة الماضية لا يزال غير معلوم وإن السلطات تواصل تحقيقاتها لمعرفة كيف اندلع الحريق.

وقال نونيز في مؤتمر صحفي أمام الكاتدرائية "الحريق تحت السيطرة لكن لم يتم إخماده بشكل كامل".

والتهم حريق هائل كاتدرائية نوتردام الليلة الماضية حيث دمر سقفها في حادث أصاب فرنسا والعالم بالصدمة. وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ برجي الجرس الرئيسيين والجدران الخارجية من الانهيار قبل السيطرة على الحريق.