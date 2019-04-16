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وزير داخلية فرنسا: سنعيد بناء كاتدرائية "نوتردام"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:44 م
وزير داخلية فرنسا: سنعيد بناء كاتدرائية "نوتردام" كاتدرائية نوتردام
أ ش أ
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أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنه سيتم إعادة بناء كاتدرائية "نوتردام" التاريخية الكائنة بوسط العاصمة باريس التي تعرضت لحريق كبير مساء أمس أدى إلى انهيار برجها وسقفها.

 

وقال كاستانير - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الانجليزية اليوم،الثلاثاء، إن فرق الإطفاء نجحت في إنقاذ الهيكل الرئيسي للكاتدرائية، مثنيا على مشاركة 500 فرد من رجال الإطفاء في هذا العمل الشجاع والضخم لإنقاذ الكاتدرائية من الحريق.

 

وأضاف أن السلطات ستظل يقظة لفعل ما بوسعها لتأمين موقع الكاتدرائية ومراقبة هيكلها بشكل دائم حيث إن المخاطر لا تزال قائمة.

 

وأشار إلى أنه سيتم نقل مقتنيات الكاتدرائية إلى أماكن آمنة، منوها بأن إعادة بنائها سيستغرق فترة طويلة.

 

واستبعد كاستانير أن يكون هناك مخطط وراء نشوب الحريق، مؤكدا في الوقت ذاته على ما أعلنه النائب العام الفرنسي أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى وجود سبب أخر لاندلاع الحريق سوى أنه حادث ولكن ستبذل السلطات قصارى جهودها للوصول إلى الحقيقة.

 


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