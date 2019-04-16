وزير الاتصالات يشهد مذكرة تفاهم مع "Vmware" العالمية بمجال الذكاء الاصطناعى

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلوماتITI ، وشركة "فى أم وير،" Vmware، العالمية المتخصصة فى البرمجيات والحوسبة السحابية، وحلول الشبكات، وذلك بحضور أحمد السعدى المدير الإقليمى لشركة "فى إم وير، مصر وشمال إفريقيا ودول المشرق".

تهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين فى بناء قدرات الشباب، وتأهيله لسوق العمل فى مجالات، الحوسبة السحابية الذكاء الاصطناعى، وحلول الشبكات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أهمية التعاون مع الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها في بناء قدرات الشباب فى المجالات التكنولوجية المختلفة، والتى تأتى فى إطار أحد أهم ركائز استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي بناء الإنسان المصرى؛ بهدف خلق قاعدة عريضة ومتنوعة من الكفاءات والكوادر المدربة على أحدث التقنيات العالمية وبما يتواكب مع احتياجات صناعة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيدين المحلي والعالمي، ويساهم في بناء صناعة محلية مستدامة.

تبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم عامين؛ وتنص على التعاون في تطوير المهارات التقنية للمتدربين، وذلك فى إطار محور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاص بتنمية الكوادر البشرية والمرتبطة بدور أكاديمية شركات التكنولوجيا العالمية.

وتشمل مجالات التعاون تدريب 50 طالب سنويا في مجال أعداد المدربين، وذلك فى إطار البرنامج الخاص باعتماد سفراء "في إم وير"، وإتاحة البرامج التدريبية لعدد 150 من المتدربين في معهد تكنولوجيا المعلومات على المناهج والدورات التدريبية عبر الإنترنت الخاصة ببرنامج "في إم وير"، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وورش عمل في المجالات التقنية للمتدربين في معهد تكنولوجيا المعلومات للتعرف على الاتجاهات التكنولوجية وآثارها على احتياجات الصناعة المستقبلية، وكذلك تنظيم هاكاثون سنوي حول أحد الاتجاهات التكنولوجية لصقل مهارات المتدربين.

كما تتضمن بنود مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين في تنفيذ مبادرة "مسارك" التي اطلقها معهد تكنولوجيا المعلومات وهي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب في المراحل الجامعية حول الوظائف الحالية والمستقبلية وتحديد المهارات التكنولوجية المطلوبة لها، وإتاحة المواد العلمية والشهادات عبر منصة وأكاديمية شركة "في ام وير" الرقمية، وكذلك إتاحة وصف الوظائف عبر منصة "مهارة تك" لمعهد تكنولوجيا المعلومات، كما سيتم ترتيب زيارات لعدد 150 شاب متدرب سنويا لمقر شركة "في إم وير" في مصر للاطلاع عن قرب على منتجاتها التكنولوجية، فضلا عن التعاون في إتاحة برامج التدريب عبر الانترنت من خلال الأكاديمية الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى السعي نحو تدشين معمل ابتكار وتدريب لخدمات وتقنيات شركة"في إم وير" لإتاحة الخدمات التدريبية التطبيقية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وأحمد عودة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا لدى شركة "في إم وير".

ويقع مقر شركة في أم وير مقر الرئيسي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في مجالات البرمجيات والحوسبة السحابية وحلول الشبكات، أسست بالتعاون مع ديل تكنولوجيز مركز تميز فى مصر يعمل على دعم عمليات التحول الرقمى للعملاء فى جميع أنحاء منطقة شمال إفريقيا وما حولها.