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وزير الإسكان يصدر قرارا بتولى المهندس عمار مندور أعمال رئيس جهاز مدينة بدر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:39 ص
وزير الإسكان يصدر قرارا بتولى المهندس عمار مندور أعمال رئيس جهاز مدينة بدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب - أحمد حسن
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بتولى المهندس عمار السيد عطية مندور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية المدينة.

 

وقرر عاصم الجزار نقل المهندس عادل إبراهيم الدسوقى عبد الفتاح، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، للعمل بقطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

كما أصدر وزير الإسكان قرارا وزاريا بنقل المهندس عبدالرحمن عبدالستار محمود صيام، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، للعمل بجهاز تنمية مدينة بدر.


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