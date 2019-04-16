وزيرة الصحة: مصر تدعم كينيا فى إقامة المؤتمر الدولى للسكان والتنمية "بنيروبى"

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعاً مع ألكسندر ساشا، المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، لوضع الخطوات التحضيرية للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية (ICPD) والمقرر عقده بالعاصمة الكينية "نيروبي" فى نوفمبر 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، فى بيان اليوم، أن وزيرة الصحة شددت على تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لظهور المؤتمر فى أفضل صورة، حرصاً من مصر على دعم أشقائها الأفارقة، فى إطار ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى.

وأضاف مجاهد، أن وزيرة الصحة أشارت إلى أن هذا المؤتمر يأتى بعد مرور 25 عاماً على انعقاده فى مصر عام 1994، مؤكدةً أنه سوف يتم الإعداد للمؤتمر بدايةً من شهر سبتمبر المقبل بتكوين فريق عمل مشترك بين مصر ونيروبى لتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والفنية للدولة الصديقة كينيا، بهدف الترويج للمؤتمر، كما سيتم دعوة الوزارات المعنية للمشاركة فى المؤتمر.

وقال مجاهد، إن وزيرة الصحة وجهت خلال اللقاء بعقد مؤتمر شهرى موسع للتوعية بمخاطر "الزيادة السكانية"، بكافة محافظات مصر، والتى أصبحت تلتهم ثمار التنمية التى نشهدها فى جميع المجالات، لافتةً إلى أن محافظة المنيا ستكون أولى تلك المحافظات، قائلةً: "لابد أن نعمل على مواجهة الزيادة السكانية بشكلٍ جاد بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزيرة الصحة أكدت على ضرورة الاستفادة من نجاح مبادرة "100 مليون صحة" بما حققته من نتائج أذهلت العالم، حيث خلقت ثقة بين مقدمى الخدمة الطبية والمجتمع، بما ينعكس إيجابياً على خفض الزيادة السكانية، مشيرًا أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمحافظة أسيوط، بما يساهم فى تنفيذ الخطط التوعوية التى ينفذها الصندوق مع الوزارة لخفض الزيادة السكانية فى المحافظة، وتحقيق نتائج إيجابية.

ومن جانبه أشاد ألكسندر ساشا، المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بجهود الدولة المصرية فى تنفيذ مبادرات صحية من شأنها الاهتمام بصحة المواطنين، مؤكداً أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم كافة سبل الدعم لمصر فى خطتها للحد من الزيادة السكانية، كما أشاد بدعم مصر فى التحضير للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية (ICPD) بنيروبى.