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وزيرة البيئة تترأس اجتماع تقييم أداء صندوق المناخ الأخضر فى مصر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:51 م
وزيرة البيئة تترأس اجتماع تقييم أداء صندوق المناخ الأخضر فى مصر جانب من نقاشات فعاليات لجنة تقييم صندوق المناخ الاخضر فى مصر
كتبت آية دعبس
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شاركت الدكتورة ياسمين فواد، وزيرة البيئة، باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لمضر لدى صندوق المناخ الأخضر اجتماع اللجنة الوطنية للصندوق بحضور أعضاء اللجنه الممثلين لوزارات الخارجية والتعاون الدولى والزراعة والكهرباء والرى، وذلك فى إطار فعاليات لجنة تقييم صندوق المناخ الاخضر فى مصر والتى بدأت عملها منذ يومين.

وناقشت وزيرة البيئة التحديات التى تواجه الدول النامية خلال التعامل مع صندوق المناخ الأخضر و اقتراحات التغلب عليها مما يحقق الاستفادة الكاملة من التمويل لدعم سبل التكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية كما شددت على التأكيد على الدور الوطنى فى متابعة تنفيذ هذه المشروعات مع الشركاء المعتمدين.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملامح الخطوات القادمة التى سيتم اتباعها فى تعزيز الدور الوطنى بما يتيح الفرصة الكاملة لحشد الموارد المالية للتصدى للتغيرات المناخية.

يأتى هذا الاجتماع على هامش زيارة لجنة من وحدة التقييم المستقلة بصندوق المناخ الاخضر و التى تهدف إلى متابعة و تقييم أداء الصندوق و آليات عمله و التعامل مع اجراءات التقديم والاعتماد ورفع الاقتراحات للجهات المنفذة لتطوير أداء و فاعلية عمل الصندوق بالدول النامية بالإضافة إلى متابعة المشروعات المنفذة للصندوق داخل مصر وذلك فى الفترة من 14 إلى 20 إبريل الجارى.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد تمثل نقطة الاتصال للصندوق لفترة ثلاث سنوات وتم الحصول فى الفترة الأخيرة على 350 مليون دولار لصالح مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع التكيف مع التغيرات المناخية فى دلتا النيل لصالح وزارة الرى مما تتقدم حاليا بمقترح مشروع لتمويل الخطة الوطنية للتكيف والذى سيضم قطاعات الموارد المائية والسواحل والزراعة والسياحة والآثار.

ويهدف تقييم إلى أن عمل الصندوق الأخضر للمناخ فى الفترة القادمة لا ينصب فقط على حشد التمويل بل على تعزيز دوره فى حصول الدول النامية على التمويل الذى التزمت به الدول الكبرى فى اتفاقية باريس.

جانب من نقاشات فعاليات لجنة تقييم صندوق المناخ الاخضر فى مصر (2)

 
جانب من نقاشات فعاليات لجنة تقييم صندوق المناخ الاخضر فى مصر (3)
 

 

جانب من نقاشات فعاليات لجنة تقييم صندوق المناخ الاخضر فى مصر (1)

 


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