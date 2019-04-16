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نيويورك تايمز: فرنسا تبكى كاتدرائية نوتردام رمز هوية باريس

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:18 م
نيويورك تايمز: فرنسا تبكى كاتدرائية نوتردام رمز هوية باريس كاتدرائية نوتردام
كتبت: إنجى مجدى
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عنونت صحيفة نيويورك تايمز صدر صفحتها الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، بفاجعة حريق كاتدرائية النوتردام التاريخية، فى باريس، قائلة "فرنسا فى حالة صدمة تبكى على رمز الهوية الثابتة لباريس".
 
 
 
وقالت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إن حريق نوتردام اندلع فى اليوم الذى كان من المفترض أن يشرح فيه رئيس البلاد المضطرب، إيمانويل ماكرون، كيف كان يعتزم تلبية مطالب حركة "السترات الصفراء". مشيرة إلى أن الأمة التى تعانى القلق والتوتر، كافحت من أجل مواجهة الانتفاضة التى استمرت عدة أشهر ومع شبكة الأمان الاجتماعى التى حفزت الاحتجاجات. فالأجيال التى أصبحت تعتمد على شبكة الأمان الاجتماعى كمسألة فخر وهوية وطنية، باتت ترى ذلك يتبخر.
 
 
 
وبشكل مفاجئ وقف الجميع يرى دخان آخر يتصاعد من الكاتدرائية التى كرست طيلة عقود طويلة فكرة متطورة عن الفرنسية، فعلى الرغم من أنه لم توجد خسائر بشرية لحريق النوتردام، لكنه كان نوعا مختلفا من الكوارث لا يقل صدمة عن حريق برج جرينفيل فى لندن أو انهيار جسر جنوا فى إيطاليا أو حريق المتحف الوطنى فى البرازيل، ولكنها تتعلق بالجمال والروح والرمزية.
 
 

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فرنسا

حريق

كاتدرائية نوتردام

حريق كاتدرائية نوتردام

باريس

السفير الفرنسى

سفير فرنسا




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