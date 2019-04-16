نقيب الزبالين: القمامة ليست "ثروة" ونعيد تدوير 8 آلاف طن يوميا

استنكر شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، وصف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للقمامة بأنها كنز ويجب استغلاله، خلال مشاركتها اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة استراتيجية معالجة وإدارة المخلفات، مشيرا إلى أن وزارة البيئة لم تتواصل منذ فترة طويلة مع العاملين بالنظافة، ونقابتهم، واصفا ذلك بمحاولات لتهميشهم.

وأضاف المقدس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم إعادة تدوير 8 آلاف طن من المخلفات، بشكل يومى، لافتا إلى أنه بذلك يساعد أعضاء النقابة فى توفير مبالغ طائلة للدولة، يتم صرفها فى استيراد المواد الخام من الخارج.

وأكد على ضرورة أن تتواصل وزارة البيئة، مع نقابة الزبالين، نظرا لما لهم من خبرة كبيرة فى هذا المجال، ولدعم منظومة النظافة الجديدة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد شاركت باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية معالجة وإدارة المخلفات وتدوير القمامة، وأكدت أن القمامة كنز يجب استغلاله للاستفادة منه.