نقل الكهرباء توقع 7 عقود لإنشاء وتطوير 7 محطات محولات جديدة

شهد المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر توقيع 7 عقود للشركة المصرية لنقل الكهرباء، و قام بالتوقيع على العقود المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس مدحت رمضان رئيس شركة إجيماك.

ويتضمن العقد الأول توريد عدد خمس محطات متنقلة سعة 60 ميجافولت أمبير، عدد (3) محطة متنقلة جهد 220×22×22 كيلوفولت وعدد (2) محطة متنقلة جهد 220/11/11 كيلوفولت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاتحاد المكون من Giza Systems, KD-Egemace, Xiam ومدة التنفيذ ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية للمشروع 23866266 جنيه مصرى.

فيما يتضمن العقد الثانى تنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات العاشر جهد 500/220/22 كيلوفولت سعة (2×750) ميجافولت أمبير من النوع المعزول بالغاز (GIS) وذلك لتوريد مهمات 500 و 220 كيلوفولت GIS ومهمات الجهد المتوسط جهد 22 كيلوفولت ومهمات التحكم والوقاية للمحطة بالكامل وبعض مهمات الاتصالات والأعمال المدنية والتركيبات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاتحاد المكون من XD- XD-Shiry – Xiam Egemac، ومدة التنفيذ 15 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة إجمالية تصل إلى 46285409 جنيه مصرى.

العقد الثالث : لإنشاء محطة محولات الحوامدية جهد 500/220/66/11 كيلوفولت سعة (3×750+3×175+3×40) ميجافولت أمبير من النوع المعزول بالغاز GIS حزمة (ب) (Lot II) وذلك لتوريد والإشراف على تركيب عدد (3) محول سعة 175 ميجافولت أمبير جهد 220/22/11 كيلوفولت وعدد (3) محول سعة 40 ميجافولت أمبير جهد 66/11 كيلوفولت لمحطة محولات الحوامدية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاتحاد المكون من XD-Egemac, Xiam, Changzhou XD ومدة التنفيذ 12 شهر من تاريخ توقيع العقد بتمويل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة إجمالية للمشروع 79668387 جنيه مصرى.

والعقد الرابع : الخاص بتنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات العاشر جهد 500/220/22 كيلوفولت سعة (2×750) ميجافولت أمبير من النوع المعزول بالغاز حزمة (ب) وذلك لتوريد والإشراف على التركيب لعدد (6) محولات أحادية الوجه سعة 250 ميجافولت أمبير بالإضافة إلى وجه احتياطى سعة 250 ميجافولت أمبير لمشروع محطة محولات العاشر 500 جهد 500/220/22 كيلوفولت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة TDEA Sgenyang Transformer Group China، ومدة التنفيذ 17 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة إجمالية تصل إلى 139715400 جنيه مصرى.

و العقد الخامس: الخاص بتنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات الحوامدية جهد 500/220/66/11 كيلوفولت سعة (3×750+3×175+3×40) ميجافولت أمبير من النوع المعزول بالغاز GIS حزمة (ب) (Lot T) وذلك لتوريد والإشراف على تركيب عدد (9) محول أحادى الوجه سعة كل منها 250 ميجافولت أمبير جهد 500/220/11 كيلوفولت + (1) محول احتياطى لمحطة محولات الحوامدية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة TBEA Shenyang Transformer Group Co. Ltd، ومدة التنفيذ 12 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد بتمويل من بنك الاستثمار العربى للإنماء الاقتصادى بقيمة إجمالية تصل إلى 186298484 جنيه مصرى.

أما العقد السادس فهو الخاص بتوريد (3) محول أحادى الوجه سعة كل منها 95 ميجافولت أمبير جهد 500/132/11 كيلوفولت لمحطة محولات نجع حمادى 500 كيلوفولت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة TBEA Shenyang Transformer Group Co. Ltd، ومدة التنفيذ 12 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية تصل إلى 50362500 جنيه مصرى.

العقد السابع : الخاص بتوريد وإشراف على التركيب لمحولات سعة (2×750 ميجافولت أمبير) جهد 500/220/22 كيلوفولت لمحطة محولات غرب دمياط جهد 500/220/22 كيلوفولت الحزمة (ب) بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاتحاد المكون من XD-Egemac, Xiam/ XD-XB، ومدة التنفيذ 12 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد بتمويل الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة إجمالية تصل إلى 130105278 جنيه مصرى.