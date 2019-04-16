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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:18 م
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نقل الأعمال الفنية من كاتدرائية نوتردام إلى متحف اللوفر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:00 م
نقل الأعمال الفنية من كاتدرائية نوتردام إلى متحف اللوفر كاتدرائية نوتردام بعد اخماد الحريق
رويترز
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قال وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير للصحفيين إن الأعمال الفنية التي تم إخراجها من كاتدرائية نوتردام أثناء الحريق الذي اندلع أمس الاثنين سيجري نقلها إلى متحف اللوفر.

وكان الوزير قال في وقت سابق إن رجال الإطفاء وعاملين بوزارة الثقافة ومجلس المدينة هرعوا إلى الكاتدرائية عندما اندلع الحريق لحماية الأعمال الفنية الهامة الموجودة بالداخل.

وأضاف أن بعض القطع الفنية، وبينها قطع مقدسة مثل إكليل الشوك للسيد المسيح ورداء الملك لويس التاسع أو لويس القديس الذي يعود للقرن الثالث عشر، نُقلت في بادئ الأمر إلى مجلس المدينة والآن ستنقل إلى متحف اللوفر المجاور.

 

 

 


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