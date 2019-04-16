موجز 6.. البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها موافقة مجلس النواب على تعديلات الدستور.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة تالشئون الدستورية والتشريعية، بلأن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

البرلمان يوافق على تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة بالدستور

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تعديل نصى الفقرة الأولى والثالثة من المادة (102) من التعديلات الدستورية المُقترحة، وتنص المادة بعد تعديلها على:

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.

شاهد.. "نهضة تنموية شاملة".. المتحدث باسم الرئاسة يستعرض جهود الدولة فى تطوير الاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والإسكان.. بسام راضى: مصر قطعت شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى

استعرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جهود الدولة فى تبنى سياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة للمرافق والمنشآت الشبابية والرياضية.

أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

طمأن اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رجال الأعمال على مخطط العاصمة الإدارية، وتوافر كافة الخدمات بها بما يسمح بنقل الوزارات إلى الحى الحكومى منتصف العام المقبل، قائلا: "العاصمة الإدارية مخططة جيدا، وأنا متأكد شخصيا من جودة التخطيط، وكل الخدمات متوافرة وبجودة سواء التى تنفذها الدولة أو القطاع الخاص".

بالإنفوجراف.. الحكومة تنفى 13 شائعة ×7 أيام.. لاصحة لتعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة.. رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية لـ150 جنيها لا أساس لها من الصحة.. وإخفاء أثار المخدرات بأقراص منع الحمل أو الخل غير صحيح

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 13 شائعة انتشرت فى 7 أيام خلال الفترة من 10- 16 أبريل الجارى.

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة للعام المالى 2019/2020 المرسل إلى مجلس النواب وحصلت "الْيَوْمَ السابع" على نسخة منه عن بلوغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) إلى تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1 % من الناتح المحلى الإجمالي.

رئيس الوزراء من العلمين: الرئيس يضع مدن الجيل الرابع على أجندة الأولويات

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات فى المدينة، ورافقه فى جولته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: معدلات النمو تخطت حاجز الـ5٪ وتراجع معدلات البطالة لأقل من 9٪.. انخفاض معدل التضخم إلى 13.8٪ في مارس 2019.. وتحويلات المصريين بالخارج بلغت 25.5 مليار دولار بنهاية 2018

ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 19/2020 العام الثانى من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.

قائد الجيش الجزائرى: ندرس كل الخيارات لحل الأزمة فى أقرب وقت ممكن

قال قائد الجيش الجزائرى أحمد قايد صالح إنه يدرس كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة فى أقرب وقت ممكن.

كاتدرائية نوتردام.. التفاصيل الكاملة لحريق الـ8 ساعات.. تحقيقات مكثفة لمعرفة الأسباب.. ساسة العالم يتضامنون مع باريس.. وتبرعات تصل لـ310 ملايين يورو للترميم.. واليابان ودول أفريقيا يبدون رغبتهم فى المساعدة

تفاجأ العالم أجمع ظهر أمس الاثنين بالمأساة الأكبر على الإطلاق والتى أحزنت العالم أجمع، ألا وهى حريق المعلم التاريخى الفرنسى كاتدرائية، "نوتردام دو بارىس"، والتى استمرت محاولات إطفائها أكثر من 8 ساعات متواصلة برا وجوا، بمشاركة أكثر من 400 رجل إطفاء.

"جنايات القاهرة" تحيل متهمين بحادث كنيسة مارمينا بحلوان لمفتى الجمهورية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، بإحالة متهمين من أصل 11 متهما فى القضية المعروفة بـ" أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، للمفتى لأحد الراى الشرعى فى اعدامهما و تحديد جلسة 12 مايو للنطق بالحكم..

حبس الطالب الجامعى المتهم بقتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة

قرر، المستشار على عبد الباري مدير نيابة قسم دمنهور، منذ قليل، حبس "محمود.ا.ال" 20 سنة، طالب بمعهد الحسابات بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل اللواء "أشرف. ى. ط" رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة داخل منزله بمدينة دمنهور بغرض السرقة.

زوج "مصدع" يقتل زوجته "الرغاية" فى قنا.. المتهم: "كنت تعبان وكانت بتتكلم فى أمور تافهة ومش راضية تسكت فضربتها بالشومة على رأسها".. ويؤكد: "ندمان على اللى عملته لأنها عشرة عمرى".. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

سنوات من العمر قضاها الزوجان معًا، مشاعر كثيرة من الحزن والفرح جمعتهما على مدار حياتهما الأسرية، وتزوجها وهى فى سن صغيرة عمرها كان فى ذلك الوقت لم يتجاوز 15 عامًا، لكن انتهت قصة حياة مسنين إلى نهاية درامية، عندما تدخل الشيطان بعد مشادة بينهما، وارتفاع صوتها عليه نتيجة خلافات على متطلبات المنزل فضربها على رأسها بشومة أودت بحياتها.

فيديو وصور.. ترحيل حمو بيكا لقضاء عقوبة الحبس شهرين بالإسكندرية

قررت محكمة جنح مستأنف بالإسكندرية، ترحيل حمو بيكا، لقضاء عقوبته بالحبس شهرين، بتهمة إقامة حفل بدون ترخيص.

الأرصاد: غدًا طقس لطيف على معظم الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى لتقام يوم 23 أبريل الجارى بدلا من 22 من نفس الشهر كما كان مقررا، وتقام المباراة باستاد الدفاع الجوى.