منشطات جنسية وأدوية تخسيس مجهولة المصدر تنتشر عبر الفيس بوك..والشرطة تلاحقها

كتب محمود عبد الراضي

"أدوية مجهولة المصدر" يعرضها بعض الأشخاص للبيع عبر الانترنت، تلاحقها أجهزة الأمن، حيث نجحت في ضبط 3 قضايا بالجيزة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها في إحكام السيطرة على تداول الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت، وإستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى متابعة ورصد النشاطات غير المشروعة، والتى من بينها الترويج لبيع وتوصيل الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر المهربة من الخارج وغير المصرح بتداولها داخل البلاد عبر مواقع التواصل الإجتماعى، لما لها فى ذلك من أثار سلبية على صحة المواطنين.