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مفتي القدس يستنكر إساءة رئيس حزب يمينى دنماركى للقرآن الكريم

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:19 م
مفتي القدس يستنكر إساءة رئيس حزب يمينى دنماركى للقرآن الكريم خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين
أ ش أ
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استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قيام رئيس حزب "النهج الصلب" الدنماركي راسموس بالودان، بإلقاء نسخ من القرآن الكريم في حي "نوربرو" بالعاصمة كوبنهاجن في الهواء.

 

وأكد مفتي القدس -في بيان صحفي اليوم،الثلاثاء، أن هذه التصرفات المقيتة والبغيضة، تعبر عن خطاب عنصري ضد الإسلام؛ من شأنه إثارة مشاعر الكراهية والعنف بين الناس، وتدفع إلى حالة من الفوضى والاحتقان بينهم.

 

وطالب بوضع حد لمثل هذه الاعتداءات الرعناء التي تطال أبرز مقدسات المسلمين، كما حذر من استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات المشينة تجاه الإسلام وكتاب الله عز وجل، مجددا مطالبته دول العالم والأمم المتحدة بسن قانون يحرم التطاول على الأديان ورموزها، وتجريم كل من يفعل ذلك ومعاقبته، من أجل وضع حد لهذه المهاترات التي تقوم بها زمرة حاقدة خارجة عن كل الأعراف الإنسانية والدولية، تحت ذريعة الحريات التي تستباح بها حرمات الآخرين ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة.

 

ووفقا للصحافة الدنماركية، أقدم بالودان على إلقاء نسخ من القرآن الكريم في الهواء خلال احتجاج قام فيه أنصار حزب "النهج الصلب"؛ اعتراضا على أداء المسلمين لصلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان.

 

وفي 22 مارس الماضي، أقدم بالودان على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام حشد من المصلين خلال أدائهم لصلاة الجمعة أمام مبني البرلمان؛ للتعبير عن تنديدهم بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا، وذلك بعد أن حصلوا على التصاريح القانونية اللازمة.

 


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