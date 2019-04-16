مد التصويت ساعة بانتخابات نقابة الصيادلة بالمحافظات.. وتأجيل أسيوط والسويس

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الصيادلة، مد عمليات التصويت لمدة ساعة، بكافة المحافظات، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الصيادلة للمشاركة، فى ظل ما شهدته عدة لجان من تأخر فى فتح باب التصويت.

ومن المقرر أن تنتهى عمليات التصويت الثامنة من مساء اليوم، والتى كان من المقرر أن يتم إغلاق باب التصويت فى السابعة مساء.

ويأتى ذلك بعد إعلان تأجيل إجراء الانتخابات فى محافظتى أسيوط والسويس، وذلك بعد إنسحاب الموظفين فى الفرعيتين، وتعذر توفير بديل لهم.

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ ويستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.