video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مد التصويت ساعة بانتخابات نقابة الصيادلة بالمحافظات.. وتأجيل أسيوط والسويس

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:53 م
مد التصويت ساعة بانتخابات نقابة الصيادلة بالمحافظات.. وتأجيل أسيوط والسويس نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الصيادلة، مد عمليات التصويت لمدة ساعة، بكافة المحافظات، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الصيادلة للمشاركة، فى ظل ما شهدته عدة لجان من تأخر فى فتح باب التصويت.

ومن المقرر أن تنتهى عمليات التصويت الثامنة من مساء اليوم، والتى كان من المقرر أن يتم إغلاق باب التصويت فى السابعة مساء.

ويأتى ذلك بعد إعلان تأجيل إجراء الانتخابات فى محافظتى أسيوط والسويس، وذلك بعد إنسحاب الموظفين فى الفرعيتين، وتعذر توفير بديل لهم.

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ ويستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.

 

 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إقبال كثيف من الصيادلة بالانتخابات لاختيار النقيب العام.. وتأجيل التصويت بأسيوط بعد انسحاب الموظفين.. وحسم مقعد نقيب بمطروح والقليوبية بالتزكية.. ومرشح على منصب النقيب يستعين بأوكرانيتين للدعاية له

نقابة الصيادلة: 3 آلاف صوتوا بالانتخابات فى القاهرة حتى الآن

نقابة الصيادلة

انتخابات الصيادلة

نقيب الصيادلة




لا تفوتك
أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

محمد صلاح ملك الهدافين فى الدورى الإنجليزى منذ أغسطس 2017

محمد صلاح ملك الهدافين فى الدورى الإنجليزى منذ أغسطس 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة