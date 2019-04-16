محافظ بنى سويف:بروتوكول تعاون مع مجلس الشباب المصرى لدعم قدرات الشباب

بنى سويف - هانى فتحى

شهد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة مجلس الشباب المصرى للتنمية، فى مجال دعم الشباب فى المجالات التنموية وتطوير الحركة الشبابية وتأهيل وتطوير المهارات العامة للشباب، حيث وقع على البروتوكول اللواء عصام العلقامى سكرتير عام محافظة بنى سويف، والأستاذ محمد ممدوح جلال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجلس الشباب المصرى للتنمية، وفى حضور محمود عزت عرفة منسق عام المحافظة بالمجلس، والدكتور سيد عبد القادر عميد كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف ، ونهى محمد مدير عام إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة.

وصرح المحافظ، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار خطة المحافظة للدفع بجهود الشباب فى الخطة التنموية، تنفيذا لتوجهات الدولة والتى تترجمها الحكومة فى خطوات عملية، وذلك عن طريق حشد كافة جهود المجتمع المدنى من مؤسسات مجتمع مدنى وجميعات أهلية ومجالس قومية، والإستفادة من الخبرات الأكاديمية، مشيرا إلى بعض المشروعات العملية فى هذا الشأن والتى كان للمحافظة السبق فيها منها "تشكيل وحدة اقتصادية للتنمية المحلية ، وأول مجلس من نوعه لتقديم الاستشارات الاقتصادية والتنموية ، وتشكيل مجلس أمناء لإعادة تشغيل مراكز التدريب المهنى والفنى على مستوى المحافظة".

كما أثنى المحافظ على هذه الخطوة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة نحو دعم وتمكين الشباب وأهمية دورهم فى كافة مناحى الحياة إنطلاقا من كونهم يمثلون الأمل والصورة الجميلة فى مصرنا الحبيبة، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على تدعيم هذا الدور وتعظيمه من خلال تمكينهم ودعم أفكارهم ومواهبهم والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم فى تنمية الوطن والنهوض به

حيث يستهدف البرتوكول تعزيز التعاون بين المحافظة والمجلس لإعداد وتأهيل جيل من الشباب قادر على حمل لواء التنمية والنهوض بمستقبل الشباب، من خلال فتح سبل التعاون فى مجال تقديم المعلومات والاستشارات، وتبادل الخبرات وتفعيل المبادرات الشبابية، وتنسيق الإجراءات التطبيقية الثنائية بين المحافظة والمجلس لتنمية الوعى العام، وتعزيز الهوية المصرية للشباب، وتقديم ما هو جديد بشأن تأهيل وتدريب وتطوير المهارات العامة للشباب المصرى ودعمه على كافة الأصعدة التنموية.

وأضاف المحافظ أنه "طبقا لبنود البروتوكول "ستقوم المحافظة بتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ أنشطة مجالات البروتوكول والتنسيق بين الجهات المشاركة والمعنية، وتوفير المتدربين من الشباب فى البرامج التدريبية وأماكن التدريب، فيما يقوم المجلس بتوفير المدربين والخبراء والمتخصصين ووسائل التدريب كـ "منحة مجانية" فى مجالات "التمكين الاقتصادى وتأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال والتسويق الإليكترونى، وإعداد القادة، والتنمية البشرية والمجتمعية والتطوير الشخصى، والإرشاد السياحى، والإدارة المحلية، والمواطنة"، على أن يتم تشكيل لجنة ثنائية من ممثلى طرفى البروتوكول للاجتماع بصفة شهرية للتنسيق وتسهيل الإجراءات ومتابعة الخطوات التنفيذية.

من جهته رحب محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع محافظة بنى سويف، والدعم الذى وجده من المحافظ، والذى أثمر عن توقيع هذا البروتوكول بين المجلس والمحافظة التى تعد من أول المحافظات التى يتم معها توقيع هذا الاتقاق لدعم وتقديم الخدمات لأكبر عدد ممكن من الشباب، لافتاً إلى أن المجلس قام بتدريب أكثر من 30 ألف متدرب وتأهيلهم على أكثر من 250 برنامج فى مختلف المجالات خلال العامين الماضيين ، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات فى كثير من المجالات منها : السياحة ، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ودعم المرأة المعيلة ، والحق فى المعلومات ، ومبادرة " خليك إنسان" ، وغيرها من المبادرات والفعاليات التى تخدم المجتمع .