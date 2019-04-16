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محافظ الشرقية لرؤساء الوحدات المحلية: اللى مش قادر يشتغل يعتذر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:28 م
محافظ الشرقية لرؤساء الوحدات المحلية: اللى مش قادر يشتغل يعتذر لقاء محافظ الشرقية برؤساء المدن
الشرقية - إيمان مهنى
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إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمراكز ديرب نجم والقنايات والإبراهيمية والرائدات الريفيات.

أوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من اللقاءات الدورية بالعاملين بمراكز المدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لها، الإتفاق على رؤية واضحة ومحددة لطبيعة العمل داخل الجهاز الإدارى خلال الفترة القادمة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات العمل المختلفة، ولتعميق العلاقة بين أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة والعاملين لبذل مزيد من الجهد وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد غراب، على أهمية مشاركة المواطنين فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة لإستكمال مسيرة التنمية والبناء وللحفاظ على مكتسبات ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة لجنى ثمار المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى القطاعات الخدمية والتنموية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وحضر اللقاء اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورة عايدة عطية عطية مقرر فرع المجلس القومى للمرأة و فيصل الدريهمى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، البربرى حسينى رئيس مدينة القنايات نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر مع إحالة مخالفات الفساد والإهمال والتقصير فى العمل للنيابة العامة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقال: اللى مش قادر يشتغل يقدم إعتذار نحن فى مرحلة تتطلب التكاتف والتوحد والإخلاص فى العمل للمساهمة فى بناء الوطن للإنطلاق نحو مستقبل مشرق وغدٍ أفضل.

شدد على ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة لدى المراكز والمدن والأحياء لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء الوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدى لكل من يحاول التعدى بالبناء على الأرض الزراعية أو أراضى أملاك الدولة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .

 

 

 


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