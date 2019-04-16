قبل شم النسيم.. ضبط 12 طن فسيخ ولحوم فاسدة بالجيزة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة على أماكن عرض وبيع وتداول الأسماك، ونجحت في ضبط كمية من أسماك الرنجة غير صالحة للاستهلاك وزنت 12.500 طن داخل ثلاجة لحوم وأسماك غير مرخصة بالجيزة .

جاء ذلك إستمراراً لجهود الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفى إطار الحملات التموينية المكبرة التى تشنها الأجهزة الأمنية استعداداً لمناسبة الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، والتى تستهدف أماكن عرض بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للتداول لحماية جمهور المستهلكين .

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب ثلاجة لحوم وأسماك بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة أطفيح) - بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المدخنة "رنجة " منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مستغلاً زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف خلال تلك الفترة وطرحها بالأسواق والمحلات، مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مفتشى التموين والأغذية تم إستهداف الثلاجة بحملة مكبرة، أسفرت عن ضبط المتهم وبتفتيش الثلاجة تم ضبط (2500 كرتونة معبأة "رنجة مدخنة" داخل صناديق خشبية يزن الواحد منهم 5 كيلو جرام، بإجمالى مضبوطات 12,500 طن رنجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى) كما جاء بتقرير مفتشى الأغذية والتموين المرافقين للحملة.