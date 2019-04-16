فيديو.. "مباشر قطر" تكشف تفاصيل تورط النظام القطرى فى عمليات غسيل أموال

كتب أيمن رمضان

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن النظام القطرى يلجأ إلى محاولات واهية لغسل سمعته الغارقة فى وهم الفساد التى كان آخرها عقد ورشة عمل دولية حول مكافحة الاحتيال والغش والتزوير فى العمل المصرفى.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أنه تحت رعاية مصرف قطر المركزي، استأجر النظام القطرى عددا من المسؤولين الدوليين لتحسين سمعة النظام القطرى فى مجال الاحتيال والغش والتزوير فى العمل المصرفى، وتابع:"وكانت المفارقة أن النظام القطرى نفسه تم وضعه تحت المراقبة ضمن القائمة الأولى للدول التى تعمل فى مجال غسيل الأموال المشبوهة، وفقا لخبراء تابعين للاتحاد الأوروبى".

ولفت التقرير وقبل شهرين فقط من الورشة، طالب الاتحاد الأوروبى من دوحة التطرف إعادة النظر فى تشريعاتها التى تكافح الفساد، مشيرا إلى احتمالية تورط "الحمدين" فى عمليات غسيل أموال، وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد أكدت وكالة "بلومبرج" فى تقرير لها نشرته فى وقت سابق أن تنظيم الحمدين متورط فى فساد مالى وغسيل أموال وأمور متعلقة بتمويل الإرهاب.

وشدد التقرير أن وكالة "بلومبرج" الأمريكية قالت بوجود أمور متعلقة بغسيل الأموال تطال مؤسسة مالية كبرى تعد قطر أكبر المساهمين فيها نيجيريا وفنزويلا والكونغو الديمقراطية على مدار السنوات العشر الماضية.