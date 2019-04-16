video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. "مباشر قطر" تكشف تفاصيل تورط النظام القطرى فى عمليات غسيل أموال

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:46 م
فيديو.. "مباشر قطر" تكشف تفاصيل تورط النظام القطرى فى عمليات غسيل أموال تميم بن حمد
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن النظام القطرى يلجأ إلى محاولات واهية لغسل سمعته الغارقة فى وهم الفساد التى كان آخرها عقد ورشة عمل دولية حول مكافحة الاحتيال والغش والتزوير فى العمل المصرفى.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أنه تحت رعاية مصرف قطر المركزي، استأجر النظام القطرى عددا من المسؤولين الدوليين لتحسين سمعة النظام القطرى فى مجال الاحتيال والغش والتزوير فى العمل المصرفى، وتابع:"وكانت المفارقة أن النظام القطرى نفسه تم وضعه تحت المراقبة ضمن القائمة الأولى للدول التى تعمل فى مجال غسيل الأموال المشبوهة، وفقا لخبراء تابعين للاتحاد الأوروبى".

 

ولفت التقرير وقبل شهرين فقط من الورشة، طالب الاتحاد الأوروبى من دوحة التطرف إعادة النظر فى تشريعاتها التى تكافح الفساد، مشيرا إلى احتمالية تورط "الحمدين" فى عمليات غسيل أموال، وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد أكدت وكالة "بلومبرج" فى تقرير لها نشرته فى وقت سابق أن تنظيم الحمدين متورط فى فساد مالى وغسيل أموال وأمور متعلقة بتمويل الإرهاب.

 

وشدد التقرير أن وكالة "بلومبرج" الأمريكية قالت بوجود أمور متعلقة بغسيل الأموال تطال مؤسسة مالية كبرى تعد قطر أكبر المساهمين فيها نيجيريا وفنزويلا والكونغو الديمقراطية على مدار السنوات العشر الماضية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نشأت الديهى: قطر وتركيا تدعمان المليشيات لوقف تمدد الجيش الوطنى الليبى

شاهد.."مباشر قطر" تفضح تجاهل الأبواق القطرية لشهداء مصر وتلاعبها بالألفاظ

شاهد.."مباشر قطر" تفضح جرائم تميم داخل المعتقلات القطرية

رويترز: وفد طالبان فى محادثات قطر سيضم نساء

مباشر قطر

جرائم تميم

تميم بن حمد

اخبار قطر

غسيل الاموال

المعارضة القطريه

مؤسسات مالية




لا تفوتك
أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

محمد صلاح ملك الهدافين فى الدورى الإنجليزى منذ أغسطس 2017

محمد صلاح ملك الهدافين فى الدورى الإنجليزى منذ أغسطس 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة