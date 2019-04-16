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فلسطين تكرم وزير القوى العاملة لجهود مصر فى خدمة قضيتها.. صور

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:33 م
فلسطين تكرم وزير القوى العاملة لجهود مصر فى خدمة قضيتها.. صور جانب من مؤتمر العمل العربي
كتب محمود راغب
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كرم الوفد الفلسطينى، برئاسة سامر أنطوان سلامة، رئيس الوفد، فى مؤتمر العمل العربى فى دورته 46 المنعقدة فى القاهرة، نيابة عن وزير العمل الفلسطينى، محمد سعفان وزير القوى العاملة، حيث قام الوفد بإعطائه هدية رمزية للشعب المصرى قيادًة وشعبًا، فى سبيل جهود الدولة المصرية الحثيثة المبذولة فى خدمة القضية الفلسطينية وخاصًة فى قطاع العمل.
 

كما تم تكريم فايز المطيرى مدير عام منظمة العمل الدولية، خلال المؤتمر، بحضور وزير 17 وزير عمل عربى، ورؤساء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء الوفود العربية.

 

جانب من مؤتمر العمل العربي (3)
 
جانب من مؤتمر العمل العربي (4)
 
جانب من مؤتمر العمل العربي (5)
 
جانب من مؤتمر العمل العربي (6)
 

 


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