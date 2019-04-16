فلسطين تكرم وزير القوى العاملة لجهود مصر فى خدمة قضيتها.. صور

كتب محمود راغب

كرم الوفد الفلسطينى، برئاسة سامر أنطوان سلامة، رئيس الوفد، فى مؤتمر العمل العربى فى دورته 46 المنعقدة فى القاهرة، نيابة عن وزير العمل الفلسطينى، محمد سعفان وزير القوى العاملة، حيث قام الوفد بإعطائه هدية رمزية للشعب المصرى قيادًة وشعبًا، فى سبيل جهود الدولة المصرية الحثيثة المبذولة فى خدمة القضية الفلسطينية وخاصًة فى قطاع العمل .