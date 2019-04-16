فتح حساب لتلقى تبرعات إنشاء أول اتحاد للأوراق المالية

كتب: هانى الحوتى

أرسلت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، خطاباً إلى هيئة الرقابة المالية للسماح لها بفتح حساباً بأحد البنوك لتلقى التبرعات والاشتراكات لتأسيس الاتحاد، ولم تعقد اللجنة أى اجتماعات حتى الآن لظروف مرض رئيس اللجنة سليمان نظمى.

وحددت الاشتراك فى اتحاد الأوراق المالية بقيمة 25 ألف جنيه للشركة الواحدة، و10 آلاف جنيه سنوياً، و1500 قيمة العضوية للأفراد.

وفى هذا الإطار قال عونى عبد العزيز عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، إن اللجنة أرسلت يوم الأحد الماضى خطاباً إلى هيئة الرقابة المالية، للسماح للجنة بفتح حساباً بأحد البنوك لتلقى التبرعات والاشتراكات لتأسيس الاتحاد، مضيفا أن الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة وافقت على التبرع للاتحاد بمبلغ 4 ملايين جنيه، إلا أنه لم نتلقى التبرع لعدم وجود حساب للاتحاد.

وتابع أن أول اجتماع للجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية خلال الأسبوع المقبل، لظروف مرض رئيس اللجنة، وسيشهد تعيين مراقب حسابات ومستشار قانونى، وحصر الأعضاء الذين ينطبق عليهم شروط العضوية.

وشكلت هيئة الرقابة المالية اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، برئاسة سليمان نظمى، وعضوية كل من عونى عبد العزيز، علاء سبع، عصام خليفة، نيفين الطاهرى.