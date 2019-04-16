غرفة الفنادق: ثلاث رحلات من بيروت للغردقة لأول مرة خلال شم النسيم

كتبت آمال رسلان

بالتزامن مع موسم شم النسيم بدأت المقاصد السياحية تشهد رواجا كبيرا فى شرم الشيخ والبحر الأحمر والقاهرة خلال الفترة الجارية وحتى بداية شهر مايو المقبل، خاصة بالنسبة للسياحة الداخلية والعربية التى يعد بالنسبة لهم أعياد الربيع موسم للإجازات، مع ارتفاع ملحوظ فى أسعار الغرف الفندقية.

وعن الحركة السياحية فى الغردقة قال تامر نبيل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الاحمر، أن حركة الوفود الأجنبية تطغى على المصريين خلال موسم شم النسيم فى الغردقة بشكل خاص، لما تشهده من رواج وانتعاش سياحى من أسواق أوربية عديدة.

وأعلن نبيل فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن موسم شم النسيم هذا العام سيشهد تدفق لوفود من السوق اللبنانى للغردقة، لافتا إلى أنه سيكون هناك خط طيران مصرى يعمل خلال موسم شم النسيم لبيروت، حيث سيتم تسيير من ثلاث إلى أربع رحلات خلال الموسم، مشيرا إلى تلك الخطوط لن تستمر بشكل منتظم بل ستعمل فى المواسم وفترات الأعياد.

وأكد نبيل على أنها خطوة جيدة جدا تجاه الأسواق العربية لتنشيط حركة الوفود القادمة منها تجاه منتجعات البحر الأحمر، قائلا "أنها خطوة إيجابية حيث كانت أغلب رحلات لبنان تأتى لشرم الشيخ فقط لذلك نعمل على توسيع قاعدة المقاصد السياحية التى يستهدفها هذا السوق".