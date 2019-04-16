طلاب جامعة الزقازيق فى زيارة للكلية الحربية ضمن مبادرة "يوم جديد"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

إنطلق فوج من جامعة الزقازيق، في زيارة للكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل فاروق وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب ، و 50 طالب وطالبة من كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الآداب، كلية التربية الرياضية بنين، الحقوق، كلية التربية، والعلوم، حيث تم مراسم الاستقبال بالقاعة الملكية بهو السرور، وتم عرض بعض الأفلام لأنشطة الطلاب، وطابور عرض للدفعة 115، وعرض فيلمين تسجيلين عن نهر النيل وعن الفلك.

وتضمنت الزيارة أيضا، جولة داخل الكلية؛ مستشفى الكلية، وسكن الطلاب وأرض الطابور، ومبني الفريق عبد المنعم رياض، والفريق عزيز المصري، والقبة السماوية، وتقديم هدايا تذكارية للطلاب تحمل شعار الكلية الحربية.

تأتي هذه الزيارة، في إطار مبادرة "كل يوم جديد"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، التي تساهم بشكل كبير فى تشكيل شخصية طلاب الجامعات، من خلال زياراتهم المستمرة للمشروعات والمؤسسات القومية بالدولة، لأن الجامعة لا تعنى التعليم فقط، وإنما يتم تشكيل شخصيات الطلاب بكل أبعادها خلال هذه المرحلة العمرية المهمة لربط طلاب بمؤسسات الدولة المختلفة، والتعرف على إمكانيات بلدهم وقدرتها على الإنجاز، فضلا عن تنمية قيم الانتماء والوطنية .