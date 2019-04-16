ضبط 8 أسلحة نارية و40 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت حملة عن ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، و18 طلقة غير مرخصة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 4955 جرام حشيش، و1096 قرص مخدر، و 520 جرام إستروكس، و41 جرام هيروين.

وأسفرت حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 56 حكما قضائيا، وضبط 6 مشتبه بهم، وبائعين متجولين، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية.

كما أسفرت حملة لضباط مباحث التموين بالجيزة عن تحرير 95 قضية إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.