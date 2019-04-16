video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 8 أسلحة نارية و40 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:17 ص
ضبط 8 أسلحة نارية و40 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة أسلحة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت حملة عن ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، و18 طلقة غير مرخصة.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 4955 جرام حشيش، و1096 قرص مخدر، و 520 جرام إستروكس، و41 جرام هيروين.
 
وأسفرت حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 56 حكما قضائيا، وضبط 6 مشتبه بهم، وبائعين متجولين، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية.
 
كما أسفرت حملة لضباط مباحث التموين بالجيزة عن تحرير 95 قضية إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك والتخلص من جثته فى الصف

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العامة بطوخ

حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة