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ضبط 7 أشخاص لشروعهم فى سرقة 4 أطنان كابلات كهربائية بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:30 ص
ضبط 7 أشخاص لشروعهم فى سرقة 4 أطنان كابلات كهربائية بمدينة 6 أكتوبر كابلات كهربائية - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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ألقى ضباط تأمين مدينة 6 أكتوبر القبض على 7 أشخاص لاتهامهم بالشروع في سرقة 4 أطنان كابلات كهربائية من قطعة أرض فضاء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين أكتوبر، حيث اشتبه رجال المباحث في 7 أشخاص أثناء تحميلهم 4 أطنان كابلات كهربائية على سيارة نقل.

وتبين أن المتهمين هم كل من، "يسري. أ " و"عمرو. م" و"حسن. خ" و"محمد. ر" و"محمد. ح" و"محمود. ر"  و"فارس. ن ".

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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