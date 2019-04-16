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ضبط شخص ينصب على راغبى السفر للخارج بشركة إلحاق عمالة وهمية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:41 ص
ضبط شخص ينصب على راغبى السفر للخارج بشركة إلحاق عمالة وهمية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص أسس شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج، وذلك استمراراً للجهود الفاعلة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لحماية المواطنين ومكافحة جرائم النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
 
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صانيع ومقيم بمركز أبو تشت بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج – بدون ترخيص- والنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرصة عمل لهم، متخذاً من الشركة وكراً لممارسة نشاطه المؤثم.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم ضبطه بمقر الشركة وتم ضبط جهاز حاسب آلى بمشتملاته، والعديد من الصور الضوئية لجوازات السفر وشهادات الخبرة للشباب راغبى العمل بالخارج، وبعض الصور الضوئية لمستندات دخول منسوب صدورها لشركتين بدولتين عربيتي، وعدد من كروت الدعاية للشركة ودفتر بأسماء العديد من راغبى السفر للخارج وقرين كل اسم المبلغ المالى المدفوع منه، و(2) هاتف محمول، بفحصهما تبين أنهما يحويان العديد من صور البطاقات وجوازات السفر الخاصة بالشباب راغبى السفر والعديد من الرسائل من المتعاملين معه فى هذا النشاط.
 
 
 

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