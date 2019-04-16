ضبط شخص لتزويره الأوراق الرسمية وبيعها للمواطنين عبر الإنترنت

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط شخص لتزويره وتقليده الأوراق الرسمية والمستندات عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر أحد تطبيقات شبكة المعلومات تتضمن قدرته على تزوير وتقليد الأوراق الرسمية والمستندات وشهادات جامعية لكليات مختلفة للراغبين مقابل مبالغ مالية، حيث أسفرت جهود الفحص الفنى عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "محدد"، مقيم بمحافظة الدقهلية مطلوب ضبطه فى قضية "تزوير".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط جهاز "تابلت" وهاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها ورسائل بينه وآخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية على غير الحقيقة - مبلغ مالى- 3 أختام - شهادات جامعية منسوبة لجامعات - بيان درجات لثانوية عامة - عدد من أوراق الشهر العقارى مطبوعة بدون بيانات - عدد من الفواتير لأحد المراكز الطبية بدون بيانات).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر "محدد" وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات عمليات التزوير، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.