صور.. 27 مرشحا يتنافسون بانتخابات الصيادلة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مقر نقابة الصيادلة بمحافظة كفر الشيخ، تواجد عدد من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تشهدها النقابة، اليوم الثلاثاء، تحت اشراف قضائي، برئاسة المستشار محمد أحمد السقا، ويشرف على الانتخابات لجنة برئاسة الدكتور أحمد عرابى.

ويتنافس في انتخابات نقابة الصيادلة بكفر الشيخ 4 صيادلة على مقعد النقيب، و11 مرشحًا على مقاعد العضوية فوق السن، و12 مرشحًا على مقاعد العضوية تحت السن، بالإضافة إلى مرشحين للنقابة العامة ومرشحين لوسط الدلتا.

ويتنافس على مقعد النقيب 4 صيادلة هم "محمد فهمى حسين يوسف، النقيب الحالي، ومحمد كمال عبدالحافظ أحمد علي، الأمين العام المستقيل، وأيمن نبيل عبدالحميد شهاب، وأحمد رفعت عبدالدايم عيسى".

وعلى مقاعد العضوية فوق السن ترشح 11صيدليًا هم "إبراهيم شوقي إبراهيم الجندي، ومنال محمود أحمد الباجوري، ومحمود منصور عبدالمجيد السطوحي، وحمادة محمد حسن علي جادالله، ومصطفى محمود محمد فتح الله، وعلاء علي إبراهيم بدر، وأشرف نبيل سليمان حسين، وأحمد حسن محمد بدر، محمد عبدالحميد عبدالحميد سعد الدين، وشيماء صبحي عبدالمنعم عكاشة، والسيد أحمد محمد الدسوقي".

وفي العضوية تحت السن ترشح 12صيدليًا هم "أشرف محمد محمد محمود سليمان، وأميرة هانم عبدالسلام فهمي، وأحمد محمد السيد محمد يوسف، وشريف عبدالفتاح عبدالرازق السيد، وأيمن سعد عبدالعزيز شهاب، ومنار محسن عبدالسميع علي، وحسن متولي علي سالم، وأن عزيز فوزي كامل، ومحمد رضا عبدالمنعم جاد الله، ودعاء الزاهي أحمد محمد محمد، وعمرو حسن محمد مرتضى، ومحمد المهدي إبراهيم علي فتوح".

وترشح للنقابة العامة "تحت السن" الدكتور علاء ريحان، والدكتور محمد زينه "فوق السن"، وترشح على مقعد وسط الدلتا الدكتور اكرامى الشربيني والدكتور صبرى الطويلة.































