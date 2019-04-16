صور ..طرح اللحوم البلدية بـ 75 جنيه للكيلو يوميا حتى نهاية شهر رمضان بالوادى الجديد

الوادى الجديد - فريق المحافظات

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالتنسيق مع مبادرة "احنا لبعض" لبيع اللحوم الطازجة بسعر 75 جنيه للكيلو، بإستمرار طرح اللحوم الطازجة طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة، وذلك من خلال منفذ المبادرة بميدان البساتين بمركز الخارجة.

وأوضح الزملوط، أن المبادرة تهدف إلى توفير اللحوم الطازجة بأسعار مناسبة للمواطنين ومحاربة غلاء الأسعار بالتزامن مع حلول عيد القيامة المجيد وحتى نهاية شهر رمضان المعظم .

كما أعلن المهندس إميل فايز رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، بأنه تم الانتهاء من مشروع مرافق قرية جورمشين الجديدة بمركز باريس والذى يشمل إنشاء شبكات مياه وصرف صحى ومحطة رفع وخط طرد ومحطة معالجة وذلك بتكلفة 55 مليون جنية ، مشيرا بأن المشروع يخدم 150 منزل ريفى ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمركز .

وأضاف فايز أنه يجرى العمل حاليا بمشروع إنشاء مرافق بقرية جناح بمركز الخارجة، ويشمل إنشاء شبكات مياه وصرف صحى وخزان أرضى بتكلفة 5 مليون جنية، وذلك لخدمة 100 منزل ريفى بمشروع الإسكان الاجتماعى بالقرية، مشيرا بأنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع قبل نهاية شهر يونيه القادم .

وأكد فايز، إن تنفيذ تلك المشروعات يتم فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكافة القرى والمراكز .



إقبال المواطنين على منافذ بيع اللحوم بالوادى



إقبال المواطنين على منافذ بيع اللحوم بالوادى



إقبال المواطنين على منافذ بيع اللحوم بالوادى



إقبال المواطنين على منافذ بيع اللحوم بالوادى



منازل الإسكان بقريتى جورمشين



منازل الإسكان بقريتى جورمشين