video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. شوادر "كلنا واحد" تتحدى الغلاء وتوفر سلع مخفضة قبل رمضان المعظم

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:21 م
صور.. شوادر "كلنا واحد" تتحدى الغلاء وتوفر سلع مخفضة قبل رمضان المعظم مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

 

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

 

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة (كلنا واحد - أهلًا رمضان) وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار عمليات التوسع فى افتتاح منافذ "أمــان" جديدة لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال (132) منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلًا عن افتتاح وتطوير (13) منفذًا جديدًا بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية.

 
بيع الخضروات
بيع الخضروات

بيع السلع الغذائية
بيع السلع الغذائية

شوادر كلنا واحد
شوادر كلنا واحد
 
 
 
 
 
        

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منافذ "كلنا واحد" تهزم جشع التجار فى المحافظات قبل شهر رمضان

أهلا رمضان.. منافذ "كلنا واحد" تتحدى الغلاء فى المحافظات بسلع مخفضة.. صور

كلنا واحد

السيسي

السلع الغذائية

توفير السلع الغذائية

اخبار الداخلية




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة