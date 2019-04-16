صور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل بن زايد لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

كتب خالد إبراهيم

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، بقصر خادم الحرمين الشريفين بالرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونشر الشيخ محمد بن زايد صور من زيارته والتى رافقه فيها وفدا مكون من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد، والشيخ خالد بن محمد بن زايد، وعلق على الصور قائلا "ببالغ السعادة والاعتزاز بحثت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور ولى عهده الأمين .. سبل تعزيز علاقات البلدين الراسخة والتعاون المشترك"

وتابع بن زايد "الإمارات والسعودية تجمعهما روابط تاريخية ورؤية طموحة وشراكة إستراتيجية لمواجهة التحديات والعبور للمستقبل".



أثناء الزيارة



الملك سلمان خادم الحرمين والشيخ محمد بن زايد