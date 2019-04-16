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صور.. الحزن يخيم على الفرنسيين بعد حريق أبراج كاتدرائية نوتردام

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:46 ص
صور.. الحزن يخيم على الفرنسيين بعد حريق أبراج كاتدرائية نوتردام وقفة للفرنسيين للتعبير عن حزنهم
كتب- هاشم الفخرانى- صور( رويترز)
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خيمت حالة من الحزن الشديد على الفرنسيين فى أعقاب الحريق الذى نشب بكاتدرائية نوتردام التاريخية بالعاصمة باريس ، وحرص عشرات الفرنسيين على المشاركة فى وقفة صامتة للتعبير عن حزنهم جراء هذا الحادث الأليم الذى ألم بهم أمس الأثنين.

 

الحزن يخيم على الفرنسيين
الحزن يخيم على الفرنسيين

 

والتقطت عدسات وكالات الأنباء العالمية والمحلية الفرنسية صوراً للفرنسيين وهم يمسكون بالصليب وأعينهم تفيض بالدمع جراء الحريق المروع الذى شب الكاتدرائية .

 

حزن الفرنسيين
حزن الفرنسيين

 

وشارك الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أحزان الفرنسيين من خلال تفقده ، موقع حريق الكاتدرائية ، وبرفقته زوجته بريجيت ماكرون، ورئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، ومدعى عام باريس.

 

وقفة للفرنسيين فى باريس
وقفة للفرنسيين فى باريس

 

وقفة الفرنسيين
وقفة الفرنسيين

 

                                      

 


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