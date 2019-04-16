صور.. إقبال متوسط بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة

كتب آيه دعبس - سيد الخلفاوى

شهدت انتخابات التجديد لنقابة الصيادلة، إقبالا متوسطا منذ بدء التصويت بالقاهرة، حيث شهدت اللجان طوابير للتصويت.

من جانبه، أكد المستشار محمود يس رمضان، المشرف على انتخابات الصيادلة بالقاهرة، أن جميع اللجان بالقاهرة فتحت باب التصويت فى موعدها، واصفا الإقبال بالمتوسط، متوقعا زيادته فى الساعات المقبلة.

وأضاف المشرف على انتخابات نقابة الصيادلة بالقاهرة، لـ"االيوم السابع"، أن اللجنة المشرفة اتخذت كل احتياطاتها لعدم تعطل التصويت فى أى وقت، مؤكدا سير التصويت بانتظام.

ويتنافس 624 مرشحا عل كافة المقاعد، من بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة، موزعين بين 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالى 1167 مرشحا على كافة المقاعد.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عمليات التصويت مستمرة حتى السابعة مساء فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تجهيز 130 لجنة بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين، وتم مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن الانتخابات تتم تحت اشراف قضائى كامل، حيث تم انتداب 30 قاضياً من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات، لافته إلى أنه يمكن للصيدلى التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام 2018، مع استثناء من هم فوق الـ60 عاما فهم معفيين من سداد الاشتراكات، كما أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب، حيث يتم توفير موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة فى الانتخابات فى حينها، لا توجد لجان للمغتربين ويمكنهم التصويت فقط بمقار اللجان بنقابتهم الفرعية.