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صحيفة بريطانية: لندن تنقل مروحيات عسكرية إلى إستونيا لمهمات تدريبية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:07 ص
صحيفة بريطانية: لندن تنقل مروحيات عسكرية إلى إستونيا لمهمات تدريبية الجيش البريطانى ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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ذكرت صحيفة يو كيه ديفينس البريطانية اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع البريطانية قامت بإرسال مروحيات عسكرية من نوع "أباتشى" إلى إستونيا لمهمات تدريبية دفاعية؛ وذلك فى إطار برنامج "الناتو" لتوسيع الوجود العسكرى فى أوروبا الشرقية.

وأضافت الصحيفة أن فرق القوات الجوية سوف تتنشر فى البلطيق لمدة ثلاثة أشهر، حيث تقلع طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز أباتشى من قاعدتها فى واتشام فى منطقة سوفولك اليوم.

ونقلت الصحيفة عن بيان أصدره الجيش البريطانى إن طائرات الأباتشى ستعمل جنبًا إلى جنب مع طائرات استطلاع /ويلدكات/ فى ميدان المعركة؛ لتوفير فرص تدريب قوية لحلفاء الناتو فى التدريب السنوى لإستونيا المعروفة باسم " سبرينج ستورم".

وكان وزير الدفاع البريطانى ويليامسون قد أعلن أن نشر هذه المروحيات هو مهم وحيوي؛ قائلا خلال تصريح تلفزيونى "هناك تهديد حقيقى من روسيا؛ ولذلك سنقوم بتعزيز قواتنا الجوية عند الحلفاء".

وكانت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية قد كشفت أن كتيبتين احتياطيتين تابعتين للقوات الخاصة البريطانية تم نشرهما قبل ستة أشهر فى إستونيا لمراقبة "النشاط الروسي" فى المناطق الحدودية.

 


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