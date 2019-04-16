شركة أزياء وأسرة مالكها يتبرعون بـ200 مليون يورو لترميم "نوتردام دو باريس"

كتب : أحمد علوى

أعلنت شركة LVMH الرائدة فى عالم الأزياء، وأسرة مالكها رجل الأعمال الفرنسى والملياردير برنار ارنو، اليوم الثلاثاء، تقديم هدية "تبرع" بقيمة 200 مليون يورو، لصالح صندوق يدعم إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام الفرنسية " نوتردام دو باريس".

ووفقا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، تقدمت أسرة ارنو بالتبرع من أجل المساهمة فى أعمال البناء "المذهلة" التى تحتاجها الكاتدرائية، التى تمثل رمزا لفرنسا وتراثها ووحدتها.

ويذكر أن الملياردير الفرنسى فرانسوا هنرى بينو، كان قد أعلن نيته بتقديم 100 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التى دمرها جزئيا حريق ضخم مساء الاثنين.

وبحسب ما نشرته، وكالة الأنباء الفرنسية، قال بينو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيرينج، إن "مبلغ الـ100 مليون يورو سيخصص لتمويل جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل، وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التى تملكها عائلته".