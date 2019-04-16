سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالإشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات البانجو والحشيش، بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم " احمد.م.ع"30 عام، عاطل مقيم دائرة مركز ابوحماد شرقية، حال قيادته دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية، بحوزته 21 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرام، و22 قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام، وسلاح ابيض "كتر"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "هانى.خ.ع"41 عام، عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "رجب.م.ر"24 عام، عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز ابوصوير، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.س.س"25 عام، عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.