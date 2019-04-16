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سفير فرنسا لـ"اليوم السابع": نتعامل مع حريق نوتردام على أنه غير متعمد

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:06 م
سفير فرنسا لـ"اليوم السابع": نتعامل مع حريق نوتردام على أنه غير متعمد مشاهد من حريق كاتدرائية نوتردام
كتبت: إنجى مجدى
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قال السفير الفرنسى فى القاهرة، ستيفان روماتييه، إن المعلومات المتوفرة بشأن فاجعة حريق كاتدرائية نوتردام تشير إلى أنه حادث غير متعمد.

 

وأوضح السفير الفرنسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" صباح الثلاثاء، أنه تم فتح تحقيق قضائى منذ اندلاع الحريق، ووفقا للمؤشرات الأولية فأنه كانت هناك أعمال تجديد وترميم فى سقف الكاتدرائية. وكشف عن أن التحقيق تم إطلاقه بعنوان "حريق غير متعمد"، ويقوم المحققون حاليا بدراسة الأسباب التى أدت للحريق والتى يبدو وفقا للمعلومات المتوفرة أنه حادثا وليس حريق غير متعمد.

 

وقال "أود أن أؤكد على مدى تأثرنا الشديد نحن الفرنسيين جراء هذه المأساة ولم يتأثر فقط الفرنسيون بهذه المأساة وهذه الفاجعة ولكن التأثر جاء من جميع أنحاء العالم ومن بينهم أصدقائنا المصريين، يتوافد علينا المئات والمئات من رسائل التضامن والتأثر من جانب أصدقاءنا المصريين المحبين لفرنسا".

 


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كاتدرائية نوتردام

حريق كاتدرائية نوتردام

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