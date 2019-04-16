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رئيس وزراء فنلندا يعلن عزمه التنحى عن منصبه كرئيس لحزب الوسط

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:29 م
رئيس وزراء فنلندا يعلن عزمه التنحى عن منصبه كرئيس لحزب الوسط رئيس الوزراء الفنلندي المنتهية ولايته يوها سيبيلا
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء الفنلندي المنتهية ولايته يوها سيبيلا إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس لحزب الوسط الذي حل في المرتبة الرابعة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 

وكتب سيبيلا - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم،الثلاثاء، "نتيجة الانتخابات لا تترك لي أي خيار"، في إشارة إلى أداء حزب الوسط الهزيل في الانتخابات الأخيرة، حيث فقد 18 مقعدا برلمانيا في المجلس التشريعي الفنلندي الذي يضم 200 مقعد.

 

ومن المقرر أن يتنحى سيبيلا في مؤتمر الحزب الاستثنائي والمقرر عقده في 7 سبتمبر المقبل.

 

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري قد حل في المركز الأول بحصوله على 40 مقعدا في البرلمان، بينما حل حزب "الفنلنديين الحقيقيين" في المركز الثاني بحصوله على 39 مقعدا .

 


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