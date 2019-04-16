"داعش" تهدد إسبانيا بهجمات إرهابية فى احتفالات الأسبوع المقدس

كتبت فاطمة شوقى

بعث تنظيم داعش الإرهابى، رسالة تهديدية جديدة لإسبانيا عبر تسجيل فيديو نشرته شركة الإنتاج "المنتصر ميديا" التابعة له، يدعو فيها الإرهابيين فى إسبانيا شن هجمات بالأسبوع المقدس فى إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية، فأن الرسالة التى بعثتها "المنتصر ميديا" تهدف لتحريضهم على ارتكاب هجمات، وقالت فى الرسالة "أين أنت أيها المجاهد من الله عند الحاجة؟، كما يحتوى تسجيل الفيديو على صور لمواكب الأسبوع المقدس فى مدن إسبانية مختلفة، وإرهابيين يحملون سلاح أبيض، كما يشمل صور لهجمات إرهابية وقعت فى كتالونيا عام 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ظهر أيضا فى تسجيل الفيديو جزء من الصوت الذى سجله الإرهابى الإسبانى "محمد ياسين بيريز" المعروف باسم "ابن توماس" الذى أصبح معروفا فى إسبانيا بتسجيل الرسائل التهديدية للبلاد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه هى المرة الخامسة التى تطلق فيها داعش تهديدات ضد إسبانيا هذا العام، من خلال الرسائل التهديدية أو من خلال التهديد عبر مقاطع الفيديو.

وفى الأيام الأخيرة، رفعت وزارة الداخلية مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب إلى المستوى الرابع، بسبب التهديدات الإرهابية وأيضا لمراقبة وحماية الإجراءات الانتخابية وكذلك الاحتفالات بمناسبة الأسبوع المقدس، والذى ينطبق بشكل خاص على المساحات ووسائل النقل أو الفعاليات الدينية أو الترفيهية مع تركيز عال من الأشخاص.

وفى ديسمبر الماضى، أصدرت المنتصر فيديو بعنوان: "الثمن غالى.. الثمن مدفوع فى برشلونة"، والذى تضمن صورا أرشيفية من الهجمات التى حدثت فى برشلونة.

وقالت الجماعة الإرهابية فى أحد الرسائل التهديدية "الصليبيون يغذون التطرف، لكنك لا تدرى ذلك، أنت مثل الشخص الذى يريد إطفاء النار من خلال إلقاء النيران على تلك النار، لأنك تضع كل المسلمين على نفس الجانب وتغذى الكراهية، العديد من اعتقالاتك كانت ضد المسلمين الأبرياء ، ولم يكن يمثلون تهديدا.. قمعك ضد أخواتنا له ثمن باهظ".