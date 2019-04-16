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حبس عاطل وسائق 4 أيام لضبطهما بـ 6050 قرص ترامادول فى شبرا الخيمة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:39 م
حبس عاطل وسائق 4 أيام لضبطهما بـ 6050 قرص ترامادول فى شبرا الخيمة حبس
القليوبية-نيفين طه
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أمر المستشار زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بأشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس عاطل وسائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات لضبطهما بحوزتهما 6050 قرص ترامادول لترويجهم علي عملائهم  بدائرة القسم.

وكانت قد وردت معلومات للرائد أحمد عبدالقادر بالإدارة  العامة لمكافحة المخدرات، بتردد عاطل وسائق علي دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وترويجهم الترامادول المخدر علي عملائهم.

بعد تقنين الإجراءات واستصدار أمر من النيابة العامة، تم ضبطهما وهما كلا من "عمرو. مبارك "40سنة، عاطل ، و"حسن.محمد"32سنة سائق ، وبحوزتهما 6050 قرص ترامادول ومبالغ مالية وهواتف محمولة ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الأتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما الأثمة،تحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهمين للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.

 


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