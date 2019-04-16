حبس عاطلين متهمين بقتل سائق "توك توك" وسرقته بالصف

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين متهمين بقتل سائق "توك توك" بمركز الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين سددوا عدة طعنات نافذة للمجنى عليه حتى توفى، بعدها حملوا جثته وألقوا بها داخل إحدى الترع، وسرقوا الـ"توك توك".

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد الأشخاص عثر على جثة المجنى عليه ملقاة بمياه الترعة، فحرر بلاغا بالواقعة، وتبين من خلال التحرى أن المجنى عليه لشاب يدعى "يوسف محمد" يبلغ من العمر 16 عاما سائق "توك توك".

وناظر فريق من النيابة جثة المجنى عليه، وتبين إصابته بعدة طعنات فى مناطق متفرقة من جسده، ومقيدًا بالحبال، وعليه صرحت بتشريح جثمانه والدفن عقب ذلك.

وكانت التحريات كشفت تورط عاطلين فى ارتكاب الجريمة بدافع سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد هيثم البحيرى والنقيب مصطفى الجارحى من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.