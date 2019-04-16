حبس ربة منزل طعنت زوجها بسكين بسبب خلافات زوجية بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قرر المستشار حسين سامى مدير نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس ربة منزل، وذلك عقب قيامها بطعن زوجها بسكين، بسبب خلافات عائلية بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، بلاغا من مستشفى شبين الكوم التعليمي، بوصول "أحمد.م.ع" 27 سنة فلاح، مصاب بجرح طعني نافذ بالظهر من الجانب الأيسر ولا يمكن استجوابه.

بسؤال والد المصاب، أكد حدوث مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب خلافات زوجية، فقامت على أثرها بطعنه بسكين.

وتمكنت وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهمة، وتدعى "سارة.ع.ا" 20 سنة، التي أقرت بإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.