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جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 متهمين للمفتى قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات عائلية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 07:14 م
جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 متهمين للمفتى قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات عائلية محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار عماد نجدى ، وأمانة سر خالد سلامة ، إحالة أوراق 3 متهمين الى فضيلة المفتى وتأجيل النطق بالحكم على 5 آخرين الى جلسة 2  يونيو المقبل ، وذلك فى الاشتباكات بين عائلتى " الطرامنة والشواخين "  بنجع عبد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج عقب تجدد خصومة ثأرية مما أسفر عنه  مصرع 6 أشخاص .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2017 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا ، بإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع عبد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج،وبالفحص تبين من التحريات أن المشاجرة بين عائلتى الطرامنة والشواخين داخل أرض زراعية ، لوجود خلافات ثأرية  بين العائلتين ، وتم القبض على المتهمين وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق .

 

 


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