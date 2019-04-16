جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 متهمين للمفتى قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات عائلية

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار عماد نجدى ، وأمانة سر خالد سلامة ، إحالة أوراق 3 متهمين الى فضيلة المفتى وتأجيل النطق بالحكم على 5 آخرين الى جلسة 2 يونيو المقبل ، وذلك فى الاشتباكات بين عائلتى " الطرامنة والشواخين " بنجع عبد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج عقب تجدد خصومة ثأرية مما أسفر عنه مصرع 6 أشخاص .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2017 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا ، بإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع عبد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج،وبالفحص تبين من التحريات أن المشاجرة بين عائلتى الطرامنة والشواخين داخل أرض زراعية ، لوجود خلافات ثأرية بين العائلتين ، وتم القبض على المتهمين وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق .