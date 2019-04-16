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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:27 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة مطار القاهرة - ارشيفية
كتب - أحمد مصطفى
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وسوء الأحوال الجوية فى بعض مطارات الوصول، لعدد من الرحلات.
 
قالت مصادر ملاحية، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتين للخطوط السعودية رقم 318 المتجهة إلى المدنية، ورحلة رقم 382 المتجهة إلى جدة، ورحلة طيران نسما رقم 182 المتجهة إلى مدينة ينبع السعودية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول.
 
وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط التركية رقم 691 المتجهة إلى إسطنبول تأخر إقلاعها لأكثر من ساعة، وتأخرت رحلة الخطوط الكويتية رقم 552 المتجهة إلى الكويت، بسبب ظروف تشغيل الرحلات.
 
 

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