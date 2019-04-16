بـ 70 ألف جنيه.. شخص ينصب على الراغبين فى الالتحاق بوظائف حكومية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سائق استولى على أموال مواطن بدعوى تعيين أبنائه بـ"الحكومة"، جاء ذلك فى إطار حرص الأجهزة الأمنية على متابعة كافة الأنشطة الإجرامية القائمة على الرشوة والفساد الوظيفى وإستغلال النفوذ المزعوم للنصب والإحتيال على المواطنين مستغلين الموروثات الإجتماعية التى تسيطر على فكر بعض الشباب تجعلهم فى إنتظار الوظيفة الحكومية بعيداً عن المجالات الإستثمارية الواعدة التى تتبناها الدولة وتنادى العقول الشابة الطموحة.

وتمكن فرع الإدارة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط (سائق – يعمل بإحدى الجهات الحكومية ، ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين بالوظائف الحكومية والإستيلاء على أموالهم مدعياً نفوذه وعلاقاته بالمسئولين حيث قام بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية والإستيلاء منه على ستين ألف جنيه كمقدم لمبلغ سبعون ألف جنيه، نظير تعيين أنجاله الثلاثة بإحدى الجهات الحكومية زاعماً مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة ، ولم يلتزم بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها

وعقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.