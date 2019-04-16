بالأسماء.. تعرف على نتيجة تصويت نواب البرلمان على التعديلات الدستورية (تحديث)

1. أسامة العبد "موافق"

2. ضياء الدين داوود "رافض"

3. غادة صقر " موافق"

4. ابو المعاطي مصطفي "رافض"

5. محمد الحصي "موافق"

6. سمير موسي "موافق"

7. عبد الرحمن البكرى "غير موجود"

8. محمد كلوب " موافق"

9. عبد الباقي تركيا "موافق"

10. هاني النواصرة "موافق"

11. بدير عبد العزيز "موافق"

12. شكرى الجندي "موافق"

13. السيد محمد أحمد "موافق"

14. محمد عبيدي "غير موجود"

15. حسين عشماوي "موافق"

16. محمد إسماعيل جاد الله "غير موجود"

17. إبراهيم القصاص "موافق"

18. أيمن عبد الله "موافق"

19. عبد العزيز حمودة "موافق"

20. خالد الهلالي "غير موجود"

21. أحمد الطنطاوي "رافض"

22. سيد أحمد عيسي "موافق"

23. عمرو دوير "موافق"

24. محمد الشهاوي "موافق"

25. فتحي الشرقاوي "موافق"

26. علاء سلام "موافق"

27. جلال عوارة "يوافق"

28. سعيد طيعيمة "يوافق"

29. خالد هلالي "يوافق"

30. عبد المنعم العلميمي "غير موجود"

ينشر"اليوم السابع" نتيجة تصويت أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، والمعروضة أمام البرلمان، وجاءت نتيجة التصويت كالتالى: