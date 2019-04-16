بالأسماء.. تعرف على نتيجة تصويت نواب البرلمان على التعديلات الدستورية (تحديث)

ينشر"اليوم السابع" نتيجة تصويت أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، والمعروضة أمام البرلمان، وجاءت نتيجة التصويت كالتالى:
1. أسامة العبد "موافق"
2. ضياء الدين داوود "رافض"
3. غادة صقر " موافق"
4. ابو المعاطي مصطفي "رافض"
5. محمد الحصي "موافق"
6. سمير موسي "موافق"
7. عبد الرحمن البكرى "غير موجود"
8. محمد كلوب " موافق"
9. عبد الباقي تركيا "موافق"
10. هاني النواصرة "موافق"
11. بدير عبد العزيز "موافق"
12. شكرى الجندي "موافق"
13. السيد محمد أحمد "موافق"
14. محمد عبيدي "غير موجود"
15. حسين عشماوي "موافق"
16. محمد إسماعيل جاد الله "غير موجود"
17. إبراهيم القصاص "موافق"
18. أيمن عبد الله "موافق"
19. عبد العزيز حمودة "موافق"
20. خالد الهلالي "غير موجود"
21. أحمد الطنطاوي "رافض"
22. سيد أحمد عيسي "موافق"
23. عمرو دوير "موافق"
24. محمد الشهاوي "موافق"
25. فتحي الشرقاوي "موافق"
26. علاء سلام "موافق"
27. جلال عوارة "يوافق"
28. سعيد طيعيمة "يوافق"
29. خالد هلالي "يوافق"
30. عبد المنعم العلميمي "غير موجود"
31. سمير الخولي "موافق"
32. عبد المنعم شهاب " يوافق"
33. علي عز "يوافق"
34. صلاح الحصاوي " يوافق"
35. نبيل أبو باشات "غير موجود"
36. حمادة القسط "يوافق"
37. خالد مصباح "يوافق"
38. فؤاد حسب الله "يوافق"
39. محمد خليفة " يوافق"
40. محمود شحاتة "يوافق"
41. نعمة قمر "توافق"
42. حامد جهجه "يوافق"
43. محمد علي إبراهيم "يوافق"
44. محمد الشورى "يوافق"
45. محمد زايد "يوافق"
46. أحمد يحي الجحش "يوافق"
47. سلامة الجوهرى "يوافق"
48. مصطفي أبو زيد "يوافق"
49. فتحي ندا "يوافق"
50. محمد بدراوي " غير موجود"
51. ابو العباس التركي "موافق"
52. عبد الفتاح محمد " موافق"
53. إبراهيم عبد الوهاب "موافق"
54. هند الجبالي "غير موجودة"
55. حسين خاطر "موافق"
56. سامح السايح "موافق"
57. محمد عطا سليم "رافض"
58. إلهام المنشاوي "موافق"
59. الغنيمي "موافق"
60. عفيفي كامل "غير موجود"
61. صلاح عيسي " موافق"
62. هثيم الحريري "رافض"
63. عمرو كمال "موافق"
64. طارق السيد "موافق"
65. حسني حافظ " موافق"
66. سمير البطيخي "موافق"
67. سامي رمضان "موافق"
68. كمال أحمد "موافق"
69. أشرف رشاد عثمان "موافق"
70. محمد الكوراني "موافق"
71. مصطفي جمعه الطلخاوي "موافق"
72. حسن خير الله "موافق"
73. أحمد خليل خير الله - أعلن موافقة حزب النور علي التعديلات الدستورية
74. رزق راغب "موافق"
75. أحمد الشريف " غير موجود" - إلأ أن حزب النور أعلن موافقته
76. جهاد ابراهيم "موافق"
77. سهير الحادى "موافق"
78. عمر عبد العزيز مصليحى "موافق"
79. فايزة محمد "موافق"
80. نها ابو سالم "موافق"
81. نجوى خلف محمد على "موافق"
82. عمر مصيلحى "موافق"
83. نشوى هاشم "موافق"
84. هبة هجرس "موافق"
85. خالد حنفى "موافق"
86. أحمد زيدان "موافق"
87. عمر الجوهرى "موافق "
88. ايهاب الطماوى "موافق"
89. جون طلعت "موافق"
90. ايهاب العمدة "موافق"
91. امين مسعود "موافق
92. عمر وطنى "موافق"
93. حاتم بشات "موافق"
94. ابراهيم حجازى "موافق"
95. محمد عبد الغنى "غير موافق"
96. حسن ابو جاد "موافق"
97. سمير غطاس "موافق"
98. حسن موسى "موافق"
99. جواهر الشربينى "موافق"
100. حمدى بخيت "موافق"
101. كريم سالم "موافق"
102. ايليا ثروت باسيلى "موافق"
103. أحمد اسماعيل "موافق"
104. شريف الوردانى "موافق"
105. ثروت بخيت "موافق"
106. محمد الكومى "موافق"
107. يسرى الاسيوطى "موافق"
108. عاطف نجاتى "موافق"
109. على الدمرداش "موافق"
110. وائل الطحان "موافق"
111. احمد على ابراهيم "موافق"
112. خالد ابو طالب "موافق"
113. عيد هيكل "موافق"
114. محمد مسعود "موافق"
115. منى جاب الله:موافق"
116. هانى مرجان :موافق"
117. نبيل بولس "موافق"
118. محمد ابو حامد "موافق"
119. جمال الشويخى"موافق"
120. محمد ماهر حامد "موافق"
121. احمد عبده الجزار"موافق"
122. سعيد حنفى شبابيك "موافق"
123. جمال الشريف :غير موافق"
124. عصام فاروق "موافق"
125. محمد العقاد "موافق"
126. خالد عبد العزيز "موافق"
127. حمدى عبد الوهاب "موافق"
128. دينا عبد العزيز "ممتنعة عن التصويت"
129. رضا البلتاجى "غير موافق"
130. عمر الاشقر"موافق"
131. على عبد الونيس "موافق"
132. اسماعيل نصر الدين "موافق"
133. أحمد رفعت "موافق"
134. عصمت زايد "موافق"
135. فوزى فتى "موافق"
136. هشام عبد الواحد "موافق"
137. إبراهيم خليف "موافق"
138. عبد الحميد الشيخ "موافق"
139. فخرى طايل "موافق"
140. صابر عبد القوى "موافق"
141. فايز بركات "موافق"
142. أحمد الخشن "موافق"
143. محمود محى الدين "موافق"
144. محمود بسيونى "موافق"
145. معتز الشاذلى "موافق"
146. أيمن معاذ "موافق"
147. نبيل شاهين "موافق"
148. أسامة شرشر "موافق"
149. سامى المشد "موافق"
150. أحمد خليل خير الله "موافق"
151. على عتمان "موافق"
152. المعتز بالله على "موافق"
153. سناء برغش "موافق"
154. عصام البر "موافق"
155. بلال النحال "موافق"
156. عصام القاضى "موافق"
157. محمود عادل شعلان "موافق"
158. عماد غازى "موافق"
159. محمد سعد تمراز "موافق"
160. محمد عبد الله زين الدين "موافق"
161. أحمد العرجاوى "موافق"
162. محمود رشاد حبيب "موافق"
163. محمد محمد عباسى "موافق"
164. خالد عبد المولى أبو خطيب "موافق"
165. عصام الصافى قاسم "موافق"
166. محمد صلاح خليفة "موافق"
167. محمد الدامى "موافق"
168. محمد محمود محمد "موافق"
169. أحمد سليمان خليل "موافق"
170. عاصم مرشد "موافق"
171. عبد الهادى بعجر "موافق"
172. عطية مسعود "غير موجود"
173. حاتم الصيرفى "غير موجود"
174. أشرف رحيم "موافق"
175. محمد الحناوى "موافق"
176. عمر حمروش "موافق"
177. محمد إسماعيل "موافق"
178. عفيفى كامل "موافق"
179. عصام إدريس "غير موجود"
180. صبحى الدالى "موافق"
181. بكر أبو غريب "موافق"
182. محمود عبد المعز الحفنى "موافق"
183. نافع هيكل "موافق"
184. علاء عابد "موافق"
185. عبد الوهاب خليل "موافق"
186. عمرو أبو اليزيد "موافق"
187. محمد الحسينى "موافق"
188. محمد إسماعيل" غير موجود"
189. محمد أحمد فؤاد "أرفض"
190. محمد على عبد الحميد "موافق"
191. أحمد سميح درويش "موافق"
192. نشوى الديب "موافق"
193. شادية محمود "موافق"
194. طارق حسنين "موافق"
195. إيهاب الخولى "موافق"
196. عبد الرحيم على "موافق"
197. حمدى السيسى "موافق"
198. إيهاب غطاطى "موافق"
199. علاء والى "موافق"
200. أحمد سمير صالح "موافق"
201. النائبة هيام حلاوة "موافق"
202. سعد سعد بدير "موافق"
203. احمد يوسف عبد الديم "موافق"
204. محمود الصعيدى "موافق"
205. علاء ناجى "موافق"
206. أحمد فاروق "موافق"
207. هشام والى مؤمن "موافق"
208. عماد سعد حمودة "موافق"
209. عبير الخولى "موافق"
210. ياسر سلومة "موافق"
211. كمال أبو هليل "موافق"
212. كامل محمود كامل "موافق"
213. محمد عبد التواب "موافق"
214. محسن أحمد "موافق"
215. أحمد فرجانى "موافق"
216. ممجود الهوارى "موافق"
217. ممدوح الحسينى "موافق"
218. ربيع أبو لطيعة "موافق"
219. يوسف الشاذلى "موافق"
220. علاء العمدة "موافق"
221. سحر صدقى "موافق"
222. محمد شعبان "موافق"
223. عاطف عبد الجواد "موافق"
224. عبد الرحمن برعى "موافق"
225. عصام خلاف "موافق"
226. بدوى النويشى "موافق"
227. هشام مجدى "موافق"
228. عبد الحكيم مسعود "موافق"
229. عبد الله على عبد الله "موافق"
230. نبيل الجمل "اوافق "
231. السيد حجازي "اوافق"
232. خالد حماد "اوافق"
233. محمد عقل "اوافق "
234. إلهامي عجينة "ارفض"
235. وحيد قرقر "اوافق"
236. يسري المغازي "اوافق"
237. محمد الشورى "اوافق"
238. فؤاد بدراوي "اوافق"
239. أسامة أبو المجد "وافق"
240. مكرم رضوان "وافق"
241. إيهاب السلاب "اوافق"
242. فوزي الشرباصي "اوافق"
243. علي عساسة "اوافق"
244. محمد العتماني "ارفض"
245. أمال طربية " اوفق"
246. محمود نبيل "غير موجود"
247. أسامة راضي "وافق"
248. بدوي عبد اللطيف " اوافق"
249. محمد المرشدي "اوافق"
250. مرتضي منصور " اوافق "
251. أحمد الخشب "اوافق"
252. فوزي فتي "أوافق"
253. أحمد العوضي "اوافق"
254. أحمد همام "اوافق"
255. هشام الحصرى "غير موجود"
256. جبالى المراغى "موافق"
257. هشام الشعينى "موافق"
258. ماجد طوبيا "موافق"
259. أشرف رشاد الشريف "موافق"
260. حمادة العمارى "موافق"
261. فيصل راجح "موافق"
262. يوسف عبد الدايم "موافق"
263. محمد محمد عبد المقصود "موافق"
264. محمد السويدى "موافق"
265. محمد على يوسف "موافق"
266. وجيه أباظة "موافق"
267. مجدى مرشد " موافق"
268. فائقة فهيم "موافق"
269. زينب على سالم "موافق"
270. محمد الزينى "موافق"
271. إيفلين متى "موافق"
272. سعاد المصرى "موافق"
273. سامى هاشم "موافق"
274. أمال رزق الله "موافق"
275. نانسى نصير "موافق"
276. سارة صالح طلبة "غير موجودة"
277. أحمد السجينى "موافق"
278. سحر طلعت "موافق"
279. سعداوى راغب "موافق"
280. مى محمود "موافق"
281. منى شبراوى "موافق"
282. هشام عمارة "موافق"
283. يحيى عيسوى "موافق"
284. أمل زكريا "موافق"
285. محمود سعد "موافق"
286. رضا نصيف "موافق"
287. إنجى مراد فهيم "موافق"
288. أحمد رسلان "موافق"
289. أسامة الأزهرى "غير موجود"
290. عبد الفتاح سراج الدين " غير موجود"
291. كريم درويش "موافق"
292. أشرف العربى "موافق"
293. جمال شيحة "غير موجود"
294. عمرو صدقى "موافق"
295. حسين عيسى " غير موجود"
296. السيد فليفل "موافق"
297. حسن بسيونى "موافق"
298. يوسف القعيد "موافق"
299. كارولين أمازيس "موافق"
300. رانيا علوان "موافق"
301. ماريان عازر "غير موجودة"
302. ماجدة بكرى "موافق"
303. دعاء الصاوى "موافق"
304. شيرين فراج "موافق"
305. رشا أحمد إسماعيل "موافق"
306. جليلة عثمان "موافق"
307. مهجة غالب "موافق"
308. أنيسة حسونة "غير موجودة"
309. بسنت أحمد فهمى " موافق"
310. عبد الفتاح جمال "موافق"
311. راشد أبو العيون "موافق"
312. محمد العرابى "موافق"
313. عمرو الجوهرى "غير موجود"
314. خالد عبد العزيز شعبان "غير موجود"
315. تامر الشهاوى "غير موجود"
316. مدحت الشريف "غير موجود"
317. إيليا ثروت "غير موجود"
318. خالد أبو طالب "غير موجود"
319. أحمد الشريف " غير موجود"
320. رانيا السادات "موافقة"
321. خالد يوسف "غير موجود"
322. محمود خميس "غير موجود"
323. محمد الزاهد "غير موجود"
324. محمود زايد "غير موجود"
325. هشام الحصرى "موافق"
326. عبد المنعم العليمى "غير موجود"
327. نبيل أبو باشا " غير موجود"
328. محمد بدراوى " غير موجود"
329. عطية مسعود "موافق"
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