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اليوم السابع ينفرد بنشر النص الكامل لتشريعية البرلمان عن التعديلات الدستورية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:37 ص
اليوم السابع ينفرد بنشر النص الكامل لتشريعية البرلمان عن التعديلات الدستورية مجلس النواب
محمود سعد الدين- ونورا فخرى
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ينفرد "اليوم السابع " بنشر النص الكامل لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية، المنتظر مناقشتها اليوم الثلاثاء فى الجلسة العامة بالبرلمان المصرى .
 
ويتكون التقرير من 54 صفحة وتضم كافة اقتراحات التعديلات الدستورية بصياغاتها الأولية والنهائية فضلا عن كل محاضر الاجتماعات المختلفة وجلسات الحوار المجتمعى، إضافة إلى كل الآراء والمقترحات من كافة أعضاء اللجنة التشريعية، والتفسيرات القانونية الخاصة بكل الأطروحات المختلفة التى جرى مناقشتها خلال الأيام الماضية .
 
وفيما يلى النص الكامل للتقرير
 
 

 
 
 
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