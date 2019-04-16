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اليابان وأمريكا يبدآن جولة محادثات جديدة لخفض التعريفات الجمركية على البضائع

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:57 م
اليابان وأمريكا يبدآن جولة محادثات جديدة لخفض التعريفات الجمركية على البضائع وزير الاقتصاد اليابانى توشيميتسو موتيجى
أ ش أ
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صرّح وزير الاقتصاد اليابانى، توشيميتسو موتيجى، أن اليابان والولايات المتحدة، اتفقتا على التركيز بصورة أساسية على خفض التعريفات الجمركية المفروضة على بعض البضائع مثل البضائع الزراعية والصناعية، فى الوقت الذى بدأت فيه الدولتان جولة مفاوضات تتعلق بإبرام اتفاقية تجارة ثنائية بينهما.

وأبدى موتيجى، خلال حديثه مع صحفيين عقب انتهاء اليوم الأول من اجتماعه الممتد لمدة يومين، مع الممثل التجارى الأمريكى، روبرت لايتزر فى واشنطن، معارضته لاحتمالية إدراج بند لتوفير العملة فى اتفاق تجاري.. موضحا أنه يجب مناقشة المسائل المتعلقة بالعملة من جانب وزراء المالية المعنيين، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية على موقعها الإلكترونى، اليوم، الثلاثاء.

وأكد موتيجى أنه و"لايتزر" سيقومان بإجراء مفاوضات تتماشى مع اتفاق أُبرم بين رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى شهر سبتمبر الماضي.

وينص هذا الاتفاق على إجراء حكومتى البلدين مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية تجارية بين اليابان والولايات المتحدة بشأن البضائع، وغير ذلك من المجالات الرئيسية التى يمكن أن تحقق إنجازات مبكرة بما فيها مجال الخدمات.

وكان وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منشن، قال السبت، الماضى، إن أى اتفاق مع اليابان سوف يتضمن اشتراط الامتناع عن التلاعب بالعملات بغرض كسب امتياز فى التجارة الدولية.


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