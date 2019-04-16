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المشدد 5 سنوات لـخلية إرهابية تصنع متفجرات بالشرقية لاستهداف الأمن بسيناء

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:14 ص
المشدد 5 سنوات لـخلية إرهابية تصنع متفجرات بالشرقية لاستهداف الأمن بسيناء هيئة المحكمة
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، 3 أشخاص، بالسجن المشدد 5 سنوات، لتكوينهم خلية إرهابية تصنع مواد متفجرة يتم تهريبها لسيناء لاستهداف رجال الجيش والشرطة.
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.
 
تعود أحداث القضية رقم 248 لسنة 2017 جنايات أمن دولة طوارئ بلبيس، ليوم 14 يوليه، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام ضباط الأمن الوطني، بضبط كل من " طاهر ك ع " 28 سنة مقيم الطحاوية مركز بلبيس، و"مسلم س س" 45 سنة عامل، و"حسن ف م ح" 35 سنة مزارع مقيم الطحاوية.
 
أفادت تحريات جهاز الأمن الوطني بالشرقية، تواصل الفلسطيني" محمد ح ال" والمكني " أبوعلي" وتكليفه للمتهم الأول بشراء كميات من كربيد الكالسيوم، لكي يستخدمها العناصر الإرهابية في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة لتهريبها لشمال سيناء، تمهيدا لأستخدامها في أعمال عدائية ضد رجال الجيش والشرطة المتواجدين في سيناء لحفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
 

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