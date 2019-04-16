video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المرشدين السياحيين: إعادة الانتخابات بنصاب 25% من مسددى الاشتراكات 22 أبريل

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:43 ص
المرشدين السياحيين: إعادة الانتخابات بنصاب 25% من مسددى الاشتراكات 22 أبريل وجيه جمال السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، إنه من المقرر أن يتم إعادة الدعوة لإجراء انتخابات النقابة، لاختيار النقيب العام، و8 أعضاء بمجلس النقابة العامة، بنصاب قانونى 25% ممن لهم حق التصويت، وذلك يوم الإثنين 22 أبريل الجارى.

 

وأوضح جمال، لليوم السابع، أن ذلك يأتى طبقا لمواد القانون رقم 43، 46، من قانون النقابة، ودعا كافة أعضاء النقابة بالمشاركة الإيجابية بالتصويت بالانتخابات، واختيار من يمثلهم للدفاع عن قضاياهم المهنية.

 

وكانت الدعوة الأولى لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، قد فشلت بعد عدم إكتمال النصاب القانونى لإجرائها، والتى كان مقرر لها 50% ممن لهم حق التصويت بالانتخابات، حيث شارك بالتصويت 1624 مرشد سياحى فقط، من إجمالى 3 آلاف و463 مرشدا سياحيا، هو إجمالى النصاب القانونى.

 

وكانت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، قد دعت إلى إجراء الانتخابات، لاختيار النقيب العام للمرشدين السياحيين، من إجمال 4 مرشحين، وأعضاء مجلس النقابة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرشدين السياحيين تعلن عدم اكتمال النصاب القانونى لإجراء الانتخابات

لجنة انتخابات المرشدين السياحيين: 3463 عضوا نصاب قانونى لفرز الأصوات

نقابة المرشدين السياحيين

انتخابات المرشدين السياحيين

نقيب المرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة