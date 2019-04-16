المرشدين السياحيين: إعادة الانتخابات بنصاب 25% من مسددى الاشتراكات 22 أبريل

قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، إنه من المقرر أن يتم إعادة الدعوة لإجراء انتخابات النقابة، لاختيار النقيب العام، و8 أعضاء بمجلس النقابة العامة، بنصاب قانونى 25% ممن لهم حق التصويت، وذلك يوم الإثنين 22 أبريل الجارى.

وأوضح جمال، لليوم السابع، أن ذلك يأتى طبقا لمواد القانون رقم 43، 46، من قانون النقابة، ودعا كافة أعضاء النقابة بالمشاركة الإيجابية بالتصويت بالانتخابات، واختيار من يمثلهم للدفاع عن قضاياهم المهنية.

وكانت الدعوة الأولى لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، قد فشلت بعد عدم إكتمال النصاب القانونى لإجرائها، والتى كان مقرر لها 50% ممن لهم حق التصويت بالانتخابات، حيث شارك بالتصويت 1624 مرشد سياحى فقط، من إجمالى 3 آلاف و463 مرشدا سياحيا، هو إجمالى النصاب القانونى.

وكانت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، قد دعت إلى إجراء الانتخابات، لاختيار النقيب العام للمرشدين السياحيين، من إجمال 4 مرشحين، وأعضاء مجلس النقابة.