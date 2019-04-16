القومى للأمومة والطفولة: تطوير خدمات خط نجدة الطفل وإتاحتها بالمجان

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للسكان أنه تم تطوير خط نجدة الطفل 16000 من خلال إضافة وحدات للدعم القانونى التى تقدم الخدمات القانونية بالمجان للأطفال.

وتابعت الدكتورة عزة العشماوى فى تصريحات لليوم السابع أنه تمت إضافة غرفة المشورة النفسية التى تقدم الدعم النفسى للطفل من خلال إعادة تأهيلة لافتة إلى أنه جار عمل دراسات حول نوعية القضايا التى يتعرض لها الأطفال لتوفير الحلول النهائية لمثل هذة المشكلات منعا لتعرض الأطفال للخطر.

واستكملت: لدينا وحدة الرصد والإعلام الملحقة بخط النجدة والتى تقوم بأعمال رصد الانتهاكات الخاصة بالأطفال من خلال وسائل الإعلام المختلفة لافتة إلى أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار الساعة والاستجابات سريعة وجميع الخدمات بالمجان.